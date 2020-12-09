У Канаді до боротьби з поширенням коронавірусу планують долучити військових.
Представників Збройних сил країни хочуть відправити у провінції для допомоги місцевому населенню.
– Армія готується до можливого розгортання у степових провінціях для допомоги в реагуванні на пандемію коронавірусу, – пише видання, посилаючись на власні джерела.
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Можливо, заходи реалізують вже до кінця цього тижня. Восени у Канаді вже мобілізували військових для реагування на пандемію.
Коронавірус в Канаді
Разом з США і Великою Британією Канада готується стати однією з перших країн, де людей вакцинують від коронавірусу.
Водночас в країні спостерігається не найгірша епідситуація.
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Джерело: CBC News