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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Канаді до боротьби з Covid-19 планують долучити армію – ЗМІ

У Канаді до боротьби з поширенням коронавірусу планують долучити військових.

Представників Збройних сил країни хочуть відправити у провінції для допомоги місцевому населенню.

– Армія готується до можливого розгортання у степових провінціях для допомоги в реагуванні на пандемію коронавірусу, – пише видання, посилаючись на власні джерела.

Читайте: На порозі вакцинації від Covid-19: коронавірус у світі 9 грудня

Можливо, заходи реалізують вже до кінця цього тижня. Восени у Канаді вже мобілізували військових для реагування на пандемію.

Коронавірус в Канаді

Разом з США і Великою Британією Канада готується стати однією з перших країн, де людей вакцинують від коронавірусу.

Водночас в країні спостерігається не найгірша епідситуація.

Детальніше про коронавірус у Канаді читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CBC News

Фото: Pixabay

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