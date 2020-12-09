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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Завершити Північний потік-2 буде неможливо – Коболєв про санкції США

Палата представників Конгресу США підтримала новий розширений пакет санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.

Завдяки таким заходам закінчити роботу над проектом буде майже неможливо, вважає голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

– Коли документ буде повністю затверджено, санкції поширяться на широкий перелік послуг, без яких завершити російський газопровід буде практично неможливо, – зазначив Андрій Коболєв на свої сторінці у Facebook.

Читайте: Удар по Північному потоку-2: наслідки для Росії і переваги для України

Коболєв подякував ініціаторам санкцій за таке рішення.

Нові санкції США проти Північного потоку-2

Ухвалюючи законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік, у Конгресі США підтримали розширені санкції проти Північного потоку-2.

За документ проголосувало 335 конгресменів.

Детальніше про санкції США проти Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Андрій Коболєв

Фото: Нафтогаз

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