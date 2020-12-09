Палата представників Конгресу США підтримала новий розширений пакет санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.

Завдяки таким заходам закінчити роботу над проектом буде майже неможливо, вважає голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

– Коли документ буде повністю затверджено, санкції поширяться на широкий перелік послуг, без яких завершити російський газопровід буде практично неможливо, – зазначив Андрій Коболєв на свої сторінці у Facebook.

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Коболєв подякував ініціаторам санкцій за таке рішення.