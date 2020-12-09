Палата представників Конгресу США підтримала новий розширений пакет санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.
Завдяки таким заходам закінчити роботу над проектом буде майже неможливо, вважає голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.
– Коли документ буде повністю затверджено, санкції поширяться на широкий перелік послуг, без яких завершити російський газопровід буде практично неможливо, – зазначив Андрій Коболєв на свої сторінці у Facebook.
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Коболєв подякував ініціаторам санкцій за таке рішення.
Нові санкції США проти Північного потоку-2
Ухвалюючи законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік, у Конгресі США підтримали розширені санкції проти Північного потоку-2.
За документ проголосувало 335 конгресменів.
Детальніше про санкції США проти Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Андрій Коболєв
Фото: Нафтогаз