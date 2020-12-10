Білорусам заборонили виїжджати за кордон через наземні пункти пропуску

У Білорусі заборонили виїзд громадян за кордон через наземні пункти пропуску.

Рада міністрів Білорусі ухвалила відповідну постанову, яка набуде чинності з 20 грудня 2020 року.

У ній зазначено, що білорусам та іноземцям з видом на проживання у цій країні заборонять виїзд через автодорожні пункти пропуску, пункти спрощеного пропуску, пункти пропуску на залізничних вокзалах та станціях, а також річкових портах.

Заборона не поширюватиметься на власників дипломатичних і службових паспортів, відрядження та деякі інші категорії.

Також громадяни Білорусі з видом на проживання в іншій країні зможуть виїхати з Білорусі до місця постійного проживання лише один раз за півроку.

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Окрім того, згідно з постановою, за кордон зможуть виїхати громадяни зможуть у зв’язку з тяжкою хворобою або смертю близького родича в іншій країні, а також на лікування, роботу або навчання.

У постанові зазначили, що білоруси та іноземці, що в’їжджають у Білорусь з країн, у яких високий рівень захворювання на коронавірус, повинні 10 днів дотримуватися самоізоляції.

Іноземці старше шести років, які в’їжджають до країни, повинні мати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту, який зроблений за три доби до в’їзду. Ця вимога не поширюється на громадян, які мають дозвіл на проживання в Білорусі, а також на іноземців, які прямують транзитом.

Ситуація у Білорусі

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук повідомив, що ситуація в Білорусі може допомогти закінчити війну на Донбасі.

Через те, що Москва обрала шлях підтримки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, світова спільнота повинна тиснути також і на Росію.