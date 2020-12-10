Хакери атакували Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і отримали доступ до деяких документів про вакцину від коронавірусу, створену Pfizer і BioNTech.

Яке саме хакерське угруповання здійснило атаку, не повідомляється.

Йдеться про документи на реєстрацію вакцини. Поки невідомо, чи отримали хакери доступ до персональних даних учасників випробувань вакцини.

– Ми, як і раніше, приділяємо особливу увагу роботі в тісній співпраці з урядами і регулюючими органами, щоб максимально безпечно і ефективно доставити нашу вакцину Covid-19 людям по всьому світу, – переконує компанія BioNTech.

EMA швидко почало повне розслідування в тісній співпраці з правоохоронними органами та іншими відповідними організаціями.

Вакцини проти коронавируса

Фахівці підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Її ефективність становить 95%. Такий ефект досягається після другої вакцинації приблизно через тиждень після щеплення.

Джерело: BioNTech