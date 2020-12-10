PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Доступ до документів на реєстрацію: Хакери отримали дані про вакцину від Pfizer і BioNTech

Хакери атакували Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і отримали доступ до деяких документів про вакцину від коронавірусу, створену Pfizer і BioNTech.

Яке саме хакерське угруповання здійснило атаку, не повідомляється.

Йдеться про документи на реєстрацію вакцини. Поки невідомо, чи отримали хакери доступ до персональних даних учасників випробувань вакцини.

– Ми, як і раніше, приділяємо особливу увагу роботі в тісній співпраці з урядами і регулюючими органами, щоб максимально безпечно і ефективно доставити нашу вакцину Covid-19 людям по всьому світу, – переконує компанія BioNTech.

EMA швидко почало повне розслідування в тісній співпраці з правоохоронними органами та іншими відповідними організаціями.

Вакцини проти коронавируса

Фахівці підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Її ефективність становить 95%. Такий ефект досягається після другої вакцинації приблизно через тиждень після щеплення.

Джерело: BioNTech

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка