На всій території Франції з 15 грудня запроваджують нічну коментську годину, яка діятиме з 20.00 до 6.00.
Про нові карантинні обмеження оголосив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.
За його словами, дотримання комендантської години суворо контролюватиметься, а за її порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро.
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Винятком можуть бути професійні або медичні причини, сімейні обставини, вигул тварин.
Водночас на Різдво, 24 грудня, комендантську годину скасують, але в новорічну ніч вона діятиме.
Третя хвиля коронавірусу після новорічних свят
У Франції лікарі та вчені побоюються третьої хвилі коронавірусу в січні, лютому або березні.
Медики вважають, що найбільш ризикований момент, який може вплинути на показники захворюваності, зустрічі сімей і друзів на новорічні свята.