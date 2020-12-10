На всій території Франції з 15 грудня запроваджують нічну коментську годину, яка діятиме з 20.00 до 6.00.

Про нові карантинні обмеження оголосив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

За його словами, дотримання комендантської години суворо контролюватиметься, а за її порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро.

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Винятком можуть бути професійні або медичні причини, сімейні обставини, вигул тварин.

Водночас на Різдво, 24 грудня, комендантську годину скасують, але в новорічну ніч вона діятиме.

Третя хвиля коронавірусу після новорічних свят

У Франції лікарі та вчені побоюються третьої хвилі коронавірусу в січні, лютому або березні.

Медики вважають, що найбільш ризикований момент, який може вплинути на показники захворюваності, зустрічі сімей і друзів на новорічні свята.