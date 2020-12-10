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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Майже 70 млн хворих на Covid-19: коронавірус у світі 10 грудня

10 грудня коронавірус у світі підтвердили у понад 69,2 млн осіб.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,5 млн пацієнтів.

Одужало понад 47,9 млн людей.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19:

  • США – 15 820 042;
  • Індія – 9 767 371;
  • Бразилія – ​​6 730 118;
  • Росія – 2 541 199;
  • Франція – 2 324 216.

Лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 296 698;
  • Бразилія – ​​179 032;
  • Індія – 141 772;
  • Мексика – 111 655;
  • Велика Британія – 62 566.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 9 253 306;
  • США – 9 226 411;
  • Бразилія – ​​5 901 511;
  • Росія – 2 007 792;
  • Аргентина – 1 311 488.

Україна продовжує посідати у цьому антирейтингу 17 місце.

Карантин у світі

Країни світу продовжують боротися з коронавірусом за допомогою протиепідемічних заходів. На час різдвяних та новорічних свят їх посилюють, наприклад, у Німеччині та деяких штатах США.

Крім того, у світі готуються вакцинувати пацієнтів від хвороби. Згідно з заявами, незабаром процес має розпочатися у США та низці країн Європи.

Коронавірус у світі 9 грудня

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 9 грудня, на планеті зафіксовано понад 68,5 млн випадків хвороби.

Небезпечне захворювання забрало життя понад 1,5 млн осіб.

Подолало коронавірус понад 47,4 млн хворих.

Фото: Dreamstime

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