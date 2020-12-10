10 грудня коронавірус у світі підтвердили у понад 69,2 млн осіб.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,5 млн пацієнтів.

Одужало понад 47,9 млн людей.

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Країни, де найбільше випадків Covid-19:

США – 15 820 042;

Індія – 9 767 371;

Бразилія – ​​6 730 118;

Росія – 2 541 199;

Франція – 2 324 216.

Лідери за кількістю летальних випадків:

США – 296 698;

Бразилія – ​​179 032;

Індія – 141 772;

Мексика – 111 655;

Велика Британія – 62 566.

Де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 9 253 306;

США – 9 226 411;

Бразилія – ​​5 901 511;

Росія – 2 007 792;

Аргентина – 1 311 488.

Україна продовжує посідати у цьому антирейтингу 17 місце.

Карантин у світі

Країни світу продовжують боротися з коронавірусом за допомогою протиепідемічних заходів. На час різдвяних та новорічних свят їх посилюють, наприклад, у Німеччині та деяких штатах США.

Крім того, у світі готуються вакцинувати пацієнтів від хвороби. Згідно з заявами, незабаром процес має розпочатися у США та низці країн Європи.

Коронавірус у світі 9 грудня

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 9 грудня, на планеті зафіксовано понад 68,5 млн випадків хвороби.

Небезпечне захворювання забрало життя понад 1,5 млн осіб.

Подолало коронавірус понад 47,4 млн хворих.