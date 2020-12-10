10 грудня коронавірус у світі підтвердили у понад 69,2 млн осіб.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,5 млн пацієнтів.
Одужало понад 47,9 млн людей.
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Країни, де найбільше випадків Covid-19:
- США – 15 820 042;
- Індія – 9 767 371;
- Бразилія – 6 730 118;
- Росія – 2 541 199;
- Франція – 2 324 216.
Лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 296 698;
- Бразилія – 179 032;
- Індія – 141 772;
- Мексика – 111 655;
- Велика Британія – 62 566.
Де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 9 253 306;
- США – 9 226 411;
- Бразилія – 5 901 511;
- Росія – 2 007 792;
- Аргентина – 1 311 488.
Україна продовжує посідати у цьому антирейтингу 17 місце.
Карантин у світі
Країни світу продовжують боротися з коронавірусом за допомогою протиепідемічних заходів. На час різдвяних та новорічних свят їх посилюють, наприклад, у Німеччині та деяких штатах США.
Крім того, у світі готуються вакцинувати пацієнтів від хвороби. Згідно з заявами, незабаром процес має розпочатися у США та низці країн Європи.
Коронавірус у світі 9 грудня
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 9 грудня, на планеті зафіксовано понад 68,5 млн випадків хвороби.
Небезпечне захворювання забрало життя понад 1,5 млн осіб.
Подолало коронавірус понад 47,4 млн хворих.