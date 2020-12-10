Меркель виступила за різдвяний локдаун в Німеччині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за посилення карантинних заходів у країні. На її думку, локдаун повинен початися з 24 грудня.

Вона вказала на серйозність рекомендацій Національної академії наук Леопольдіна. Вчені виступили за запровадження жорсткого локдауну з 24 грудня щонайменше до 10 січня.

Меркель виступила за закриття на цей період шкіл та магазинів. Канікули в школах вона пропонує розпочати 16 грудня.

За її словами, введення більш жорстких карантинних обмежень допоможе зменшити показник захворюваності до 50 нових заражень за сім днів із розрахунку на 100 тисяч людей.

– В іншому випадку ми будемо знову і знову втрачати контроль над пандемією, – сказала канцлер.

Меркель стала найвпливовішою жінкою року

Канцлер Німеччини Ангела Меркель десятий рік поспіль очолює рейтинг найвпливовіших жінок року за версією видання Forbes.

Друге місце, як і торік, посіла очільница Європейського центрального банку Крістін Лагард, а третє — кандидат на пост віце-президента США за президентства Джо Байдена Камала Гарріс.