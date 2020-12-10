Нідерланди підозрюють у шпигунстві двох дипломатів з Російської Федерації.

За даними спецслужби Нідерландів AIVD, російські дипломати насправді були співробітниками Служби зовнішньої розвідки і займалися збором інформації у сфері високих технологій в Гаазі. Вони розвідували дані щодо штучного інтелекту, напівпровідників і нанотехнологій.

Міністерство закордонних справ оголосило обох офіцерів розвідки персонами нон-ґрата, тобто їм заборонено працювати та перебувати в Нідерландах.

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У посольстві Росії в Нідерландах підтвердили, що дипломатів вислали з країни у зв’язку з діяльністю, несумісною з їх статусом.

Нові санкції від Великої Британії

Велика Британія запровадила санкції проти громадян Росії, Венесуели, Гамбії та Пакистану.

Їм заборонений в’їзд до країни, також заморозили їх активи через грубі порушення прав людини.

Джерело: AIVD