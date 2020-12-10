Коронавірус у світі не відступає, а кількість хворих зростає. За даними американського університету Джонса Гопкінса, станом на 10 грудня коронавірус у світі підтвердили у понад 69,2 млн осіб. Від ускладнень, які спричинила хвороба, померли 1,5 млн осіб, понад 47,9 млн одужали.

В Україні за добу зафіксували 13 371 новий випадок зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 858 714 осіб. За добу померли 266 людей, одужали – 13 903 особи.

Коронавірус в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

За прогнозами Кабінету міністрів, кількість нових випадків коронавірусу в Україні у січні може зрости до 20-25 тис. щодоби.

Новорічний локдаун в Україні

Кабінет міністрів запроваджує загальнонаціональний жорсткий карантин на 17 днів — з 8 до 24 січня 2021 року (включно), щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят. Будуть закриті ресторани, кафе, кінотеатри, басейни, ТРЦ, освітні заклади, заборонені масові заходи.

Водночас працюватиме транспорт, аптеки, продуктові магазини, поштові відділення, банки та готелі.

Якщо ситуація різко погіршиться, уряд допускає, що локдаун можуть запровадити раніше.

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Коронавірус у світі

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у США (15,8 млн), Індії (9,7 млн) та Бразилії (6,7 млн).

У Польщі планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу з середини січня 2021 року. Терміни пов’язують з постачанням виробниками та затвердженням речовин Європейським агентством з лікарських засобів.

Станом на 10 грудня у Німеччині зафіксували новий антирекорд інфікувань коронавірусом – понад 23 тис. осіб. Країна посилює протиепідемічні заходи на різдвяні та новорічні свята.

Крім того, у світі готуються вакцинувати пацієнтів від хвороби. Згідно з заявами, незабаром процес має розпочатися у США та низці країн Європи.

Канада стала третьою державою світу після Великої Британії й Бахрейну, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

Чеський парламент продовжив до 23 грудня режим надзвичайної ситуації, запроваджений для боротьби з коронавірусом.

Симптоми коронавірусу

Вчені з Університету Англія Раскін (ARU) з’ясували, що одним із перших симптомів коронавірусу є запалення очей. За результатами дослідження, 81% осіб вказали, що на ранній стадії коронавірусу вони мали проблеми з очима.

Дослідники наголошують, що вивчення цього прояву важливе також і тому, що воно вказує ще на один можливий шлях проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в організм.