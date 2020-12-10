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Факти / Світ
Віталій Плахта |

Тортури в Чечні: Лондон запровадив нові санкції проти Росії

Велика Британія запровадила санкції, зокрема заборони на поїздки і заморожування активів, проти 11 політиків, офіційних осіб та інших осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Росії, Венесуелі, Гамбії та Пакистані.

Лондон запровадив обмежувальні заходи проти трьох осіб і спецзагону швидкого реагування Терек за тортури та інші злочини проти прав людини, що вчинялися проти представників ЛГБТ в Чечні, пояснили в МЗС країни.

У заяві наводяться імена Магомеда Даудова (спікер парламенту Чечні), Аюба Катаєва (глава республіканського МВС) і Апті Алаудінова (заступник голови МВС Чечні).

Читайте: ЄС затвердив санкції щодо порушення прав людини у світі

Санкції США проти Північного потоку-2

8 грудня Палата представників Конгресу США підтримала новий розширений пакет санкцій проти Північного потоку-2.

У Києві заявили, що після затвердження санкцій Росія не зможе завершити проект газопроводу.

Джерело: МЗС Великої Британії

Фото: Dreamstime

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