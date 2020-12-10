У Польщі планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу з середини січня 2021 року.

Про це заявив віце-міністр охорони здоров’я країни Вальдемар Краска.

Терміни пов’язують з постачанням виробниками та затвердженням речовин Європейським агентством з лікарських засобів.

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Першими в країні вакцинуватимуть громадян, які перебувають у групі ризику, зокрема лікарів. Крім того, участь медиків допоможе переконати поляків, що речовина безпечна.

Вакцина від коронавірусу

У грудні у низці країн світу мають розпочати вакцинацію від коронавірусу.

Зокрема, найбличжим часом цей процес стартує у США, Німеччині, Ізраїлі. Дозволили використання речовини від Pfizer і BioNTech й у Канаді.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Польське радіо