На планеті фіксується тенденція “вакцинного націоналізму”, нерівного доступу різних країн до вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, нині багатші держави готуються вакцинувати своїх громадян, а бідні ставлять запитання – чи отримають вони взагалі рятівну речовину.

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Як зазначив глава ООН, цю ситуацію потрібно змінювати. Вакцина проти коронавірусу, за його словами, глобальне суспільне благо і має бути доступною кожному, особливо мешканцям Африки.

Вакцинація проти коронавірусу

Після заяви низки компанії про ефективність їхніх розробок у боротьбі з коронавірусом, країни світу готуються розпочати вакцинацію.

Наприклад, в Ізраїлі старт призначили на 27 грудня 2020 року. Найближчим часом процес розпочнеться у США і країнах Європи.

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