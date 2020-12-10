Вчені виявили ще один ранній симптом коронавірусу

Вчені з Університету Англія Раскін (ARU) з’ясували, що одним зі перших симптомів коронавірусу є запалення очей.

Дослідники провели опитування серед пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією і склали перелік ранніх симптомів захворювання. Вони опитали 83 учасника, серед яких 90% осіб відзначали втому, 76% – лихоманку, 70% – втрату нюху та смаку, 66% – сухий кашель.

Читайте: У дітей можливі ускладнення навіть під час безсимптомного Covid-19 – лікар

81% осіб вказали, що на ранній стадії коронавірусу вони мали проблеми з очима. З них 18% мали світлобоязнь або підвищену світлочутливість, 17% – свербіж очей, а 16% – біль в очах.

Вчені зазначили, що потрібно чітко відокремлювати кон’юнктивіт від симптомів коронавірусної інфекції, а болі очей визнати значущим симптомом раннього прояву коронавірусу.

Дослідники наголошують, що вивчення цього прояву важливо також і тому, що воно вказує ще на один можливий шлях проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в організм.

Маска для розпізнавання симптомів коронавірусу

Школярі із Дніпра розробили розумну маску, яка в умовах пандемії може визначити температуру тіла, частоту дихання та насичення киснем крові. Всі дані автоматично надходять до смартфону завдяки спеціально розробленому додатку.

Джерело: BMJ Open Ophthalmology