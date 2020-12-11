Поки весь світ поспішає схвалити вакцину проти коронавірусу і розпочати використання речовини вже у 2020 році, в Австралії зволікають з таким рішенням.

Влада країни не планує найближчим часом давати дозвіл на використання вакцини проти Covid-19, зокрема йдеться про речовину від Pfizer.

Австралійці повинні бути впевнені у речовині, заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. У країні планують схвалити вакцину до кінця січня 2021 року, а розпочати її використання у березні.

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Своє рішення влада Австралії пояснює тим, що у країні не така критична ситуація з коронавірусом, як, наприклад, у США або Великій Британії.

Коронавірус в Австралії

Хоча коронавірус стрімко поширився світом, є країни, в яких епідситуація ліпша, ніж в інших, серед них Австралія.

Наприклад, станом на 1 листопада 2020 року в Австралії не виявили жодного випадку захворювання. Водночас майже всі країни Європи посилили карантин через другу хвилю пандемії.

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