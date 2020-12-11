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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Азербайджан оголосив про скасування воєнного стану

11 грудня Азербайджан повідомив про скасування воєнного стану, який тривав понад два місяці внаслідок збройного конфлікту у Нагірному Карабаху. Відповідне рішення ухвалив парламент країни.

Згідно з документом, особливий режим припинить діяти опівночі 12 грудня за місцевим часом.

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Воєнні дії в Азербайджані

27 вересня відбулося загострення воєнного конфлікту у Нагірному Карабаху між Азербайджаном та Вірменією. Це наймасштабніший збройний конфлікт між країнами з 2016 року (військові сутички за територію розпочалися ще за часів СРСР).

Внаслідок цього 27 вересня Азербайджан запровадив воєнний стан. Збройні сутички завершилися підписанням мирної угоди між країнами, яка передбачає участь російських миротворців.

Джерело: Report

Фото: Dreamstime

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