Американський журнал Time визначився з діячами, які у 2020-му отримують звання Людина року.
За версією видання, його заслуговують переможець на виборах президента у США Джо Байден, а також його помічниця і обраний віце-президент країни Камала Гарріс.
Перший відзначився тим, що переміг представника Республіканської партії Дональда Трампа у жорстких перегонах з рекордною кількістю голосів.
Читайте: Трамп – у списку, а Путіна – немає: Time назвав 100 найвпливовіших людей
А Гарріс заслуговує на це звання через те, що стала першою темношкірою жінкою у країні, обраною віце-президентом.
Рейтинг Time
10 грудня Time опублікував шорт-лист з чотирьох кандидатів, які претендують на звання Людина року 2020.
У списку були вказані кандидати на посаду президента США на виборах 2020 Джо Байден та Дональд Трамп.
Детальніше про рейтинг Time читайте на Фактах ICTV.