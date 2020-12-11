Американський журнал Time визначився з діячами, які у 2020-му отримують звання Людина року.

За версією видання, його заслуговують переможець на виборах президента у США Джо Байден, а також його помічниця і обраний віце-президент країни Камала Гарріс.

Перший відзначився тим, що переміг представника Республіканської партії Дональда Трампа у жорстких перегонах з рекордною кількістю голосів.

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А Гарріс заслуговує на це звання через те, що стала першою темношкірою жінкою у країні, обраною віце-президентом.

Рейтинг Time

10 грудня Time опублікував шорт-лист з чотирьох кандидатів, які претендують на звання Людина року 2020.

У списку були вказані кандидати на посаду президента США на виборах 2020 Джо Байден та Дональд Трамп.

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