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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Більше переваг: у США рекомендують схвалити вакцину проти Covid-19 від Pfizer

У США рекомендують схвалити вакцину проти коронавірусу виробників Pfizer та BioNTech до використання.

Позицію озвучили у профільному комітеті Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

Нині цю рекомендацію має розглянути керівництво FDA.

Читайте: Доступ до документів на реєстрацію: хакери отримали дані про вакцину від Pfizer і BioNTech

Члени профільного комітету FDA погодилися, що користь від застосування речовини є більшою, ніж ризики. Після схвалення керівництва виробникам видадуть дозвіл на екстрене застосування вакцини.

Вакцина проти коронавірусу

Восени 2020 року компанії Pfizer та BioNTech заявили про ефективність своєї речовини проти коронавірусу на понад 90%.

Після цього низка країн світу розпочали розглядати можливість її застосування. У Канаді уже дозволили використовувати вакцину.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. FDA

Фото: Dreamstime

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