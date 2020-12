У США рекомендують схвалити вакцину проти коронавірусу виробників Pfizer та BioNTech до використання.

Позицію озвучили у профільному комітеті Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

Нині цю рекомендацію має розглянути керівництво FDA.

Члени профільного комітету FDA погодилися, що користь від застосування речовини є більшою, ніж ризики. Після схвалення керівництва виробникам видадуть дозвіл на екстрене застосування вакцини.

WATCH LIVE: After a brief break, the Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting on the EUA request for a #COVID19 vaccine from Pfizer/BioNTech has resumed. https://t.co/ICyp1x4eVM

— U.S. FDA (@US_FDA) December 10, 2020