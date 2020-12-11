В Україну з Данії доставили 50 апаратів для штучної вентиляції легень у відповідь на запит про допомогу у боротьбі з коронавірусом, який був зроблений через Механізм цивільного захисту ЄС.

– Навіть після багатьох місяців, коли триває ця пандемія, країни-члени продовжують демонструвати солідарність як в межах ЄС, так і стосовно наших сусідів. Я хочу ще раз подякувати Данії за демонстрацію спроможностей Механізму цивільного захисту ЄС за межами кордонів Євросоюзу, зокрема, у питаннях логістики та покриття транспортних витрат, – зазначив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Апарати ШВЛ доставили в Україну з Данії після аналогічної допомоги від Словаччини, Естонії та Польщі на початку року.

Читайте: МОЗ оновив перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19

Усього з початку пандемії такою допомогою ЄС у вигляді медичного або захисного обладнання скористалися 24 країни.

МЗС України у листопаді повідомляло, що Данія вирішила надати Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 11 грудня, в Україні зафіксували понад 870 тис. випадків коронавірусу.

Також в Україні встановився добовий рекорд летальності внаслідок коронавірусу: померло 285 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків внаслідок Covid-ускладнень зросла до 14 755.

Джерело: Європейська комісія