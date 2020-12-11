PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Валентина Летяк |

Незважаючи на санкції: будівництво Північного потоку-2 відновили

11 грудня судно-трубопрокладчик Фортуна проклало 2,6-кілометрову ділянку газопроводу Північний потік-2 у виключній економічній зоні Німеччини на глибині 30 м.

Відновлення будівництва підтвердили у компанії Nord Stream 2 AG.

– Усі будівельні роботи виконуються у повній відповідності з отриманими дозволами, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Удар по Північному потоку-2: наслідки для Росії і переваги для України

Ухвалюючи законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік, у Конгресі США підтримали розширені санкції проти Північного потоку-2. За документ проголосувало 335 конгресменів.

Завдяки таким заходам закінчити роботу над проектом буде майже неможливо, вважає голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Нині з 2 460 км газопроводу укладено понад 2 300 км, тобто 94%.

Джерело: Интерфакс

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка