11 грудня судно-трубопрокладчик Фортуна проклало 2,6-кілометрову ділянку газопроводу Північний потік-2 у виключній економічній зоні Німеччини на глибині 30 м.

Відновлення будівництва підтвердили у компанії Nord Stream 2 AG.

– Усі будівельні роботи виконуються у повній відповідності з отриманими дозволами, – йдеться в повідомленні.

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Ухвалюючи законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік, у Конгресі США підтримали розширені санкції проти Північного потоку-2. За документ проголосувало 335 конгресменів.

Завдяки таким заходам закінчити роботу над проектом буде майже неможливо, вважає голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Нині з 2 460 км газопроводу укладено понад 2 300 км, тобто 94%.