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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Південна Корея мобілізує військових через пандемію: коронавірус у світі 11 грудня

Станом на 11 грудня в світі зафіксували 69 531 812 випадки коронавірусу.

1 580 867 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав Covid-19.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19:

  • США – 15 820 042;
  • Індія – 9 767 371;
  • Бразилія – 6 781 799;
  • Росія – 2 546 113;
  • Франція – 2 391 643.

Лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 292 001;
  • Бразилія – ​​179 765;
  • Індія – 141 772;
  • Мексика – 112 326;
  • Велика Британія – 63 179.

Карантин в Україні

У Данії уряд ухвалив  рішення посилити карантин в 31 з 98 муніципалітетів країни. Обмеження діятимуть з 11 грудня до 3 січня 2021 року.

У Південній Кореї мобілізують військових, щоб допомогти лікарям боротися зі спалахом коронавірусу.

У 2020 році на тлі пандемії у світі зафіксували рекордне зниження рівня викидів CO2. Обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу знизилися 2,4 млрд тонн.

Коронавірус у світі 10 грудня

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 10 грудня, на планеті зафіксовано понад 69,2 млн випадків хвороби.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,5 млн пацієнтів.

Одужало понад 47,9 млн людей.

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