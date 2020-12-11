Станом на 11 грудня в світі зафіксували 69 531 812 випадки коронавірусу.

1 580 867 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав Covid-19.

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Країни, де найбільше випадків Covid-19:

США – 15 820 042;

Індія – 9 767 371;

Бразилія – 6 781 799;

Росія – 2 546 113;

Франція – 2 391 643.

Лідери за кількістю летальних випадків:

США – 292 001;

Бразилія – ​​179 765;

Індія – 141 772;

Мексика – 112 326;

Велика Британія – 63 179.

Карантин в Україні

У Данії уряд ухвалив рішення посилити карантин в 31 з 98 муніципалітетів країни. Обмеження діятимуть з 11 грудня до 3 січня 2021 року.

У Південній Кореї мобілізують військових, щоб допомогти лікарям боротися зі спалахом коронавірусу.

У 2020 році на тлі пандемії у світі зафіксували рекордне зниження рівня викидів CO2. Обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу знизилися 2,4 млрд тонн.

Коронавірус у світі 10 грудня

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 10 грудня, на планеті зафіксовано понад 69,2 млн випадків хвороби.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,5 млн пацієнтів.

Одужало понад 47,9 млн людей.