Станом на 11 грудня в світі зафіксували 69 531 812 випадки коронавірусу.
1 580 867 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав Covid-19.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Країни, де найбільше випадків Covid-19:
- США – 15 820 042;
- Індія – 9 767 371;
- Бразилія – 6 781 799;
- Росія – 2 546 113;
- Франція – 2 391 643.
Лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 292 001;
- Бразилія – 179 765;
- Індія – 141 772;
- Мексика – 112 326;
- Велика Британія – 63 179.
Карантин в Україні
У Данії уряд ухвалив рішення посилити карантин в 31 з 98 муніципалітетів країни. Обмеження діятимуть з 11 грудня до 3 січня 2021 року.
У Південній Кореї мобілізують військових, щоб допомогти лікарям боротися зі спалахом коронавірусу.
У 2020 році на тлі пандемії у світі зафіксували рекордне зниження рівня викидів CO2. Обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу знизилися 2,4 млрд тонн.
Коронавірус у світі 10 грудня
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 10 грудня, на планеті зафіксовано понад 69,2 млн випадків хвороби.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,5 млн пацієнтів.
Одужало понад 47,9 млн людей.