Представники Республіканської партії у Конгресі США підтримали перегляд результатів президентських виборів, за результатами яких переміг демократ Джо Байден.

106 членів Палати представників органу направили до Верховного суду консультативний висновок, яким підтримують позов.

Група представників вважає, що результати голосування викликають сумніви.

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Крім того, вони вважають, що їхню позицію поділяють мільйони виборців.

Оскарження результатів виборів в США

У США триває боротьба за місце президента, попри те, що, за офіційними результатами, перемогу здобув представник Демократичної партії Джо Байден.

Так, представники 17 штатів поінформували Верховний суд США, що вони підтримують поданий Техасом позов, мета якого – відстрочка призначення виборників, які мають визначити наступного президента країни. Йдеться про чотири штати – Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин.

Республіканець Дональд Трамп також заявив, що готовий втрутитися у цей позов.

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