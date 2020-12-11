Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 11 грудня 2020

Боротьба з коронавірусом у світі триває. Хвороба зачепила понад 69,5 млн людей, в Україні за добу зафіксували рекордну кількість летальних випадків від Covid-19.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 11 грудня.

Коронавірус в Україні

Станом на 11 грудня в Україні зафіксували 13 514 інфікованих Covid-19, загалом – понад 870 тис. за весь час пандемії.

В країні встановили добовий рекорд летальності внаслідок коронавірусу: померло 285 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків через Covid-ускладнення зросла до 14 755.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в Україні фіксують випадки повторного зараження коронавірусом.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (15 млн), Індія (9,7 млн), Бразилія (6,7 млн), Росія (2,5 млн), Франція (2,3 млн). Україна – на 17 місці у світовому рейтингу захворюваності.

У Данії уряд ухвалив рішення посилити карантин в 31 з 98 муніципалітетів країни. Обмеження діятимуть з 11 грудня до 3 січня 2021 року.

Франція відкладе відкриття культурних місць і запровадить нічну комендантську годину, зокрема в новорічну ніч. Також заплановане на 15 грудня відкриття театрів, кінозалів, спортзалів, музеїв, цирків, казино, концертних арен і великих спортивних заходів скасовується через збільшення кількості хворих.

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В Австралії припинили випробування вакцини від коронавірусу на першому етапі через її негативний вплив на діагностику ВІЛ. Виявили, що антитіла, які виникають внаслідок дії препарату, заважають діагностиці ВІЛ-інфікування.

У Південній Кореї мобілізують військових, аби допомогти лікарям боротися зі спалахом коронавірусу.

Крім того, від ускладнень, які спричинив Covid-19, 11 грудня помер відомий південнокорейський режисер Кім Кі Дук.

У Німеччині зафіксували новий антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 29 875 осіб. А в Росії оголосили про максимальну добову смертність з початку пандемії – померли 613 людей.

У 2020 році на тлі пандемії коронавірусу у світі зафіксували рекордне зниження рівня викидів CO2. Обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу знизилися на 2,4 млрд тонн.