Вакцина від коронавірусу Sanofi та GSK буде готова наприкінці 2021 року

Французька компанія Sanofi і британська компанія GSK оголосили про затримку виходу спільно розробленої вакцини проти коронавірусу.

Про це йдеться у прес-релізі компанії. Зазначається, що європейська вакцина буде готова не раніше кінця 2021 року.

– Sanofi і GSK оголошують відстрочку в своїй програмі з розробки вакцини від Covid-19, щоб поліпшити показники імунної реакції серед більш вікових груп, – йдеться у повідомленні.

Високий рівень імунної відповіді серед усіх вікових груп буде свідчити про ефективність майбутньої вакцини. Контракти на поставку вакцини Sanofi-GSK, зокрема, підписано з Євросоюзом.

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Чергову фазу досліджень призначено на лютий 2021 року, третій етап – влітку.

За оцінками Sanofi/GSK, вакцина може бути доступна в кінці 2021 року, а не в середині, як це спочатку очікувалося.