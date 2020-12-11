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Факти / Світ
Валентина Летяк |

ВООЗ зібрала майже 1 млрд безкоштовних доз вакцини від коронавірусу

В рамках глобальної ініціативи COVAX Всесвітня організація охорони здоров’я отримала майже 1 млрд доз вакцини проти Covid-19 від трьох виробників.

Про це повідомив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Він нагадав, що в програмі, яка передбачає безкоштовне надання вакцин, беруть участь 189 країн, зокрема й Україна.

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В Україні передусім вакцинують від коронавірусу 20 млн громадян. Першими мають вакцинувати людей, які входять до груп ризику.

До групи ризику за професійною ознакою входять освітяни, медичні працівники, співробітники Національної поліції. Також першочергово вакцинуватимуть людей за віком та станом здоров’я.

Буде два сценарії вакцинації – стаціонарно та за допомогою мобільних груп.

Джерело: WHO

Фото: Dreamstime

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