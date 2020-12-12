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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Міністри та радники: Байден назвав кандидатів на ключові посади

Новообраний президент США Джо Байден представив членів своєї адміністрації, а також запропонував кандидатури на міністерські посади.

Серед кандидатур – міністр сільського господарства. Ним може стати Тім Вілсак, який вже обіймав цю посаду під час президентства Барака Обами.

Також Байден представив Деніса МакДона, він може стати міністром у справах ветеранів, за часів Обами він був главою апарату Білого дому. Марсія Фадж може очолити міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

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У команді Байдена буде працювати Сьюзан Райс, вона стане президентським радником з питань внутрішньої політики. А Кетрін Тай має посісти місце торгового представника США.

Призначення Байдена

Після перемоги на виборах президента США Джо Байден почав визначатися з кандидатами на ключові посади країни.

Він планує призначити міністром оборони США генерала у відставці Ллойда Остіна.

Детальніше про призначення Байдена читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN, РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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