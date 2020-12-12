12 грудня у світі підтвердили понад 71,4 млн випадків коронавірусу.
За час пандемії вірус забрав життя понад 1,6 млн осіб.
Одужало понад 49,6 млн хворих.
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Країни, де найбільше випадків Covid-19:
- США – 16 295 714;
- Індія – 9 827 026;
- Бразилія – 6 836 313;
- Росія – 2 597 711;
- Франція – 2 351 372.
Лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 302 762;
- Бразилія – 180 453;
- Індія – 142 662;
- Мексика – 113 019;
- Велика Британія – 63 506.
Де найбільше тих, хто одужав:
- США – 9 507 476;
- Індія – 9 324 328;
- Бразилія – 5 954 745;
- Росія – 2 059 840;
- Аргентина – 1 324 792.
Карантин у світі
Напередодні різдвяних і новорічних свят країни світу посилюють карантин, зокрема США і у Європі. А у Канаді та Південній Кореї з пандемією вирішили боротися за допомогою армії, яка допомагатиме місцевому населенню.
Хоча не скрізь ситуація з вірусом напружена. Наприклад, в Австралії не поспішають схвалювати вакцину від коронавірусу, оскільки епідситуація в країні цілком контрольована.
Коронавірус у світі
Станом на 11 грудня у світі було зафіксовано понад 69,5 млн випадків коронавірусу.
Понад 1,5 млн пацієнтів померло від ускладнень, які викликав Covid-19.
Детальну статистику коронавірусу у світі дивіться на Фактах ICTV.