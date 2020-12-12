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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Понад 1,6 млн смертей від Covid-19: коронавірус у світі 12 грудня

12 грудня у світі підтвердили понад 71,4 млн випадків коронавірусу.

За час пандемії вірус забрав життя понад 1,6 млн осіб.

Одужало понад 49,6 млн хворих.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19:

  • США – 16 295 714;
  • Індія – 9 827 026;
  • Бразилія – ​​6 836 313;
  • Росія – 2 597 711;
  • Франція – 2 351 372.

Лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 302 762;
  • Бразилія – ​​180 453;
  • Індія – 142 662;
  • Мексика – 113 019;
  • Велика Британія – 63 506.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • США – 9 507 476;
  • Індія – 9 324 328;
  • Бразилія – ​​5 954 745;
  • Росія – 2 059 840;
  • Аргентина – 1 324 792.

Карантин у світі

Напередодні різдвяних і новорічних свят країни світу посилюють карантин, зокрема США і у Європі. А у Канаді та Південній Кореї з пандемією вирішили боротися за допомогою армії, яка допомагатиме місцевому населенню.

Хоча не скрізь ситуація з вірусом напружена. Наприклад, в Австралії не поспішають схвалювати вакцину від коронавірусу, оскільки епідситуація в країні цілком контрольована.

Коронавірус у світі

Станом на 11 грудня у світі було зафіксовано понад 69,5 млн випадків коронавірусу.

Понад 1,5 млн пацієнтів померло від ускладнень, які викликав Covid-19.

Детальну статистику коронавірусу у світі дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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