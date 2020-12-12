Порушення перемир’я: Азербайджан заявив про провокації в Карабаху

Азербайджан заявив, що не порушував перемир’я в Нагірному Карабаху, а винуватцем обстрілів у Баку називає Вірменію.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що з боку Вірменії здійснені провокації, через які і був порушений режим припинення вогню.

– Вірменська сторона зробила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню. З боку Збройних сил Азербайджану було вжито адекватних заходів у відповідь. Наразі режим припинення вогню зберігається, – сказано в заяві.

Читайте: Азербайджан вимагатиме від Вірменії відшкодування за руйнування у Нагірному Карабаху

Раніше Міноборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану почали наступ в Нагірному Карабаху. Відповідна інформація з’явилася увечері 12 грудня.

За даними вірменського Міноборони, наступ почався в напрямку населених пунктів Старий Таглар і Хцаберд.

Конфлікт через Нагірний Карабах

Вірменія та Азербайджан десятиліттями перебувають у конфлікті через Нагірний Карабах. Важкі бої, що спалахнули 27 вересня, ознаменували найбільшу ескалацію за більш ніж чверть століття, внаслідок чого загинули сотні, а можливо, і тисячі людей.

У ніч на 10 листопада представники Вірменії, Азербайджану та Росії (як посередник) підписали заяву про припинення війни в Карабаху. Згідно з домовленостями, вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістять 1 960 російських миротворців.

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що це рішення було для нього вкрай важким, але безальтернативним. Алієв уточнював, що Пашиняна “змусили” підписати документ, “максимально вигідний” для Баку.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану