У США схвалили вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech, в країні планують розпочати вакцинацію протягом 24 годин.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) видало дозвіл на використання речовини у екстренних ситуаціях, до яких відносяться епідемії та пандемії.

Через це президент США Дональд Трамп звернувся до громадян та повідомив, що вакцинація розпочнеться протягом 24 годин.

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За його словами, мільйони доз вакцини вже розпочали відправляти до усіх штатів країни. Щеплення від коронавірусу в США буде безкоштовним.

Вакцинація проти коронавірусу

Однак не всі країни поспішають розпочати вакцинацію проти коронавірусу.

В Австралії відтерміновують проведення масового щеплення.

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