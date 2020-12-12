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Факти / Світ
Софія Телішевська |

У США барси підхопили Covid-19: це уже шостий вид тварин, в яких виявили хворобу

У зоопарку міста Луїсвілль американського штату Кентуккі підтвердили зараження коронавірусом трьох снігових барсів.

Відзначається, що серед хворих двоє самців, Кімті і Міру, і одна самка – Нісі. Насамперед хворобу підтвердили саме у неї. Як розповів директор зоопарку, хвороба у них протікає легко – з сухим кашлем і хрипом, але незабаром тварини одужають.

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У зоопарку вважають, що барси заразилися від безсимптомних хворих співробітників. У той же час експерти відзначають, що можливість передачі коронавіруса від тварин до людей малоймовірна.

Леви у зоопарку Барселони

В зоопарку Барселони у чотирьох левів виявили коронавірус. Це вже другий відомий випадок, коли великі тварини з родини котячих інфікувались Сovid-19.

Три самки на ім’я Зала, Німа та Ран Ран, а також самець Кіумбе були протестовані на наявність вірусу, після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми хвороби. Двоє співробітників зоопарку також отримали позитивний результат тесту. Наразі влада розслідує, як могли заразитися леви.

Джерело: CNN

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