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Наташа Тарчевська |

Китай, Громадянська війна та соцмережі: чому Трамп блокує проект оборонного бюджету США

Президент Дональд Трамп блокуватиме проект оборонного бюджету США.

Про свої наміри політик повідомив у соцмережах.

– Китай виграє найбільше від нашого нового оборонного бюджету! Я накладу на нього вето, – попередив Дональд Трамп.

Зазначається, що президентське вето є реакцією на низку недопрацювань у запропонованому документі.

Китай, Громадянська війна та соцмережі: чому Трамп блокує проект оборонного бюджету США

По-перше, новий оборонний бюджет США не містить пункт про етику в сфері комунікацій, який діяв з 1996 року.

Йдеться про захист американських технологічних компаній від судових позовів, що стосуються інтернет-контенту з метою запобігання онлайн-цензури.

По-друге, документ передбачає перейменування військових об’єктів США в обов’язковому порядку.

Йдеться про назви на честь діячів за часів Громадянської війни 1861-1865 років, зокрема лідерів Конфедеративних Штатів Америки.

Китай, Громадянська війна та соцмережі: чому Трамп блокує проект оборонного бюджету США

Оборонний бюджет США

Окрім критичних моментів, оборонний бюджет США на новий фінансовий рік містить “традиційні” пакети санкцій проти РФ, зокрема щодо газопроводу Північний потік – 2.

Також новий проект бюджету надає $250 млн для України на допомогу збройним силам. До слова, це на $50 млн менше, ніж торік.

Загальний бюджет оборонної сфери США складе понад $ 740 млрд, з яких $69 буде направлено за кордон.

Фото: Depositphotos

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