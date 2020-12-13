Меркель розповіла, коли в ЄС розпочнеться вакцинація від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі розпочнеться у січні 2021 року.

Про це під час конференції з очільниками регіонів Німеччини заявила канцлер Ангела Меркель.

Процес вакцинації буде запущено за декілька днів після ліцензування вакцини.

Оцінюватиме вакцину організація EMA – Європейське агентство з лікарських препаратів.

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Меркель зауважила, що оцінка повинна проводитися ретельно та без жодного політичного тиску.

– EMA заявляла, що рішення про допуск вакцини буде прийнято до 29 грудня, тому ми повинні трохи почекати. Можливо, що це станеться трошки раніше, але найпізніше – 29 грудня, – зазначила канцлер Німеччини.

Одразу після отримання ліцензії буде організовано поставки в усі країни ЄС, після чого розпочнеться вакцинація.

Німеччина готова витратити на вакцину від Covid-19 близько €5-6 млрд. Планується, що щеплення будуть безкоштовними та добровільними.

Німеччина вводить локдаун

На тлі боротьби з коронавірусом Німеччина вводить локдаун вже 16 грудня.

Окрім перукарень та більшості роздрібної торгівлі, також на карантин буде зачинено усі школи країни.

Такі обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня.