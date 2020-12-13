Станом на ранок 13 грудня коронавірус у світі виявили у 72 109 884 людей. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 611 637 мешканців планети.

Водночас подужати хворобу вдалося 50 492 871 людини.

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Країни, де найбільше випадків Covid-19:

США – 16 549 366;

Індія – 9 857 380;

Бразилія – ​​6 880 595;

Росія – 2 625 848;

Франція – 2 365 319.

Лідери за кількістю летальних випадків:

США – 305 082;

Бразилія – ​​181 143;

Індія – 143 055;

Мексика – 113 704;

Велика Британія – 64 026.

За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 17 місце у світі – між Перу та Південною Африкою.

Коронавірус 12 грудня

Для порівняння, 12 грудня у світі підтвердили понад 71,4 млн випадків коронавірусу. За час пандемії вірус забрав життя понад 1,6 млн осіб.

Одужало понад 49,6 млн хворих.