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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Понад 72 млн хворих: коронавірус у світі 13 грудня

Станом на ранок 13 грудня коронавірус у світі виявили у 72 109 884 людей. Від ускладнень, викликаних  Covid-19, померло 1 611 637 мешканців планети.

Водночас подужати хворобу вдалося 50 492 871 людини.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше випадків Covid-19:

  • США – 16 549 366;
  • Індія – 9 857 380;
  • Бразилія – ​​6 880 595;
  • Росія – 2 625 848;
  • Франція – 2 365 319.

Лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 305 082;
  • Бразилія – ​​181 143;
  • Індія – 143 055;
  • Мексика – 113 704;
  • Велика Британія – 64 026.

За кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 17 місце у світі – між Перу та Південною Африкою.

Коронавірус 12 грудня

Для порівняння, 12 грудня у світі підтвердили понад 71,4 млн випадків коронавірусу. За час пандемії вірус забрав життя понад 1,6 млн осіб.

Одужало понад 49,6 млн хворих.

Фото: Dreamstime

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