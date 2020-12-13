Протести у Польщі цими вихідними, 12-13 грудня, пройшли одразу у декількох містах.

Зокрема, протестували проти заборони абортів та політики щодо фермерів та сільського господарства.

Зазначається, що протести також присвячено 39-й річниці репресій комуністичної Польщі. Декілька учасників мітингів прийшли у формі поліції тих часів, проте їх було затримано.

Користувачі соцмереж діляться фото та відео з маршів у польських містах. У центрі Варшави до Жіночого маршу приєдналися представники сільського господарства.

Частина протестувальників пішли до будинку Ярослава Качинського – очільника правлячої партії Право та справедливість.











Протести у Польщі: під будинком Качинського залишили мертву свиню / 3 фотографии

Окрім яєць, картоплі та капусти, на вулиці біля будинку політика обурені громадяни залишили мертву свиню. Таким чином фермери висловили незгоду з планом боротьби Польщі з коронавірусом.

Чотирьох учасників протестів оштрафували за перекриття вулиць та сміття.

Фото: Agrounia