Протести у Польщі: під будинком Качинського залишили мертву свиню

Протести у Польщі цими вихідними, 12-13 грудня, пройшли одразу у декількох містах.
Зокрема, протестували проти заборони абортів та політики щодо фермерів та сільського господарства.
Зазначається, що протести також присвячено 39-й річниці репресій комуністичної Польщі. Декілька учасників мітингів прийшли у формі поліції тих часів, проте їх було затримано.
Користувачі соцмереж діляться фото та відео з маршів у польських містах. У центрі Варшави до Жіночого маршу приєдналися представники сільського господарства.
Частина протестувальників пішли до будинку Ярослава Качинського – очільника правлячої партії Право та справедливість.
Окрім яєць, картоплі та капусти, на вулиці біля будинку політика обурені громадяни залишили мертву свиню. Таким чином фермери висловили незгоду з планом боротьби Польщі з коронавірусом.
Чотирьох учасників протестів оштрафували за перекриття вулиць та сміття.
Фото: Agrounia