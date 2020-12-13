У Росії 10-річну дитину примусили до сексу в лікарні

Мешканка Москви повідомила, що її 10-річного сина примусили до сексу. Ймовірно це зробив 17-річний сусід по палаті хлопчика, коли вони перебували на лікуванні у Дитячій міській клінічній лікарні №13 імені. Н.Ф. Філатова.
Це сталося у вересні 2020 року, проте жінка розповіла правоохоронцям тільки зараз. Швидше за все, малюк не захотів розповідати мамі про те, що сталося.
За словами матері дитини, подія трапилася у палаті нефрології (галузь медицини, що вивчає функції та хвороби нирок).
Підліток примусив її сина вступити з ним у статевий зв’язок. Хлопчик не пручався, оскільки на той момент не усвідомив, що сталося.
Читайте: Був упевнений, що справу замнуть: у Миколаєві судять копа, який зґвалтував школярку
Розгляд справи триває. Правоохоронці вже розшукали підозрюваного, щоб почути від нього про те, що трапилося.
На очах п’яної матері: на Хмельниччині вітчим зґвалтував 12-річну падчерку
У Ярмолинецькому районі на Хмельниччині 27-річний вітчим зґвалтував неповнолітню падчерку. Однієї ночі все село збіглося на жахливі крики з їхнього подвір’я: діти плакали та кричали, що вітчим вбиває матір.
Щоб заспокоїти ґвалтівника, сусід одягнув йому на голову ящик. Однак після приїзду поліції горе-вітчим вирвався з рук сусіда і втік у поле.
Джерело: Рен ТВ