У Росії 10-річну дитину примусили до сексу в лікарні

Мешканка Москви повідомила, що її 10-річного сина примусили до сексу. Ймовірно це зробив 17-річний сусід по палаті хлопчика, коли вони перебували на лікуванні у Дитячій міській клінічній лікарні №13 імені. Н.Ф. Філатова.

Це сталося у вересні 2020 року, проте жінка розповіла правоохоронцям тільки зараз. Швидше за все, малюк не захотів розповідати мамі про те, що сталося.

За словами матері дитини, подія трапилася у палаті нефрології (галузь медицини, що вивчає функції та хвороби нирок).

Підліток примусив її сина вступити з ним у статевий зв’язок. Хлопчик не пручався, оскільки на той момент не усвідомив, що сталося.

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Розгляд справи триває. Правоохоронці вже розшукали підозрюваного, щоб почути від нього про те, що трапилося.

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