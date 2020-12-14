Білорусь вакцинує від коронавірусу близько 2 млн громадян

У Білорусі на вакцинацію 2 млн громадян від коронавірусу у держбюджеті 2021 передбачено 50 млн.

Про це в ефірі одного з білоруських телеканалів заявив віце-прем’єр Ігор Петришенко.

За його словами, влада країни працює над можливостями почати виробництво власної вакцини.

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– Наразі ми працюємо і в напрямку закупівлі, і в напрямку виробництва вакцини, – заявив політик.

Білорусь – перша країна у світі, яка провела клінічні дослідження російської вакцини Супутник V.

Загалом влада країни планує закупити щонайменше 100 тис. доз російської вакцини.

Туреччина відмовилася від російської вакцини

На початку грудня міністр охорони здоров’я Туреччини заявив про невідповідність російської вакцини лабораторним стандартам.

Раніше країна планувала співпрацю з РФ, однак наразі там заявляють, що виготовлений препарат не має необхідної лабораторної практики, а тому не отримає турецьку ліцензію.