До Канади розпочалося постачання вакцини проти коронавірусу.
До країни прибули перші партії речовини, повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.
Напередодні у Канаді схвалили вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech.
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У країні очікували речовину, яке допоможе поліпшити епідситуацію.
The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020
Вакцина проти коронавірусу
Україна шукає різні шляхи добути вакцину проти коронавірусу у найкоротші терміни.
Через це країна попросила Канаду про допомогу у забезпеченні постачання рятівної речовини, усвідомлюючи топові позиції західного партнера у цьому питанні.
Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Justin Trudeau