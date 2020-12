До Канади розпочалося постачання вакцини проти коронавірусу.

До країни прибули перші партії речовини, повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Напередодні у Канаді схвалили вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech.

У країні очікували речовину, яке допоможе поліпшити епідситуацію.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020