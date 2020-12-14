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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

До Канади прибули перші партії вакцини проти коронавірусу

До Канади розпочалося постачання вакцини проти коронавірусу.

До країни прибули перші партії речовини, повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Напередодні у Канаді схвалили вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech.

Читайте: Канада дозволила використання вакцини від Pfizer і BioNTech

У країні очікували речовину, яке допоможе поліпшити епідситуацію.

Вакцина проти коронавірусу

Україна шукає різні шляхи добути вакцину проти коронавірусу у найкоротші терміни.

Через це країна попросила Канаду про допомогу у забезпеченні постачання рятівної речовини, усвідомлюючи топові позиції західного партнера у цьому питанні.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Justin Trudeau

Фото: Dreamstime

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