У Сполучених Штатах Америки 14 грудня розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусу.
Лікарі використовують вакцину компаній Pfizer і BioNTech, яку схвалило Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).
Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.
Читайте: Перша партія вакцини проти Covid-19 з’явиться в Україні у травні – Стефанишина
Президент Дональд Трамп привітав країну з початком вакцинації.
– Першу вакцину ввели. Вітаємо США! Вітаємо світ!, – написав Трамп у соціальних мережах.
First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020
США стали третьою після Великої Британії і Канади країною, яка схвалила використання препарату Pfizer/BioNTech для масової вакцинації.
У рамках першого етапу розподілу вакцин у Pfizer планують поставити 6,4 млн доз для США наприкінці грудня. Вакцина передбачає дві дози, які вводять з інтервалом у 21 день.
Британія розпочала вакцинацію від Covid-19
Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу. Це перша країна, яка почала застосовувати вакцину від компаній Pfizer та BioNTech.
А першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.
Джерело: BBC