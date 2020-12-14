У Сполучених Штатах Америки 14 грудня розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Лікарі використовують вакцину компаній Pfizer і BioNTech, яку схвалило Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

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Президент Дональд Трамп привітав країну з початком вакцинації.

– Першу вакцину ввели. Вітаємо США! Вітаємо світ!, – написав Трамп у соціальних мережах.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

США стали третьою після Великої Британії і Канади країною, яка схвалила використання препарату Pfizer/BioNTech для масової вакцинації.

У рамках першого етапу розподілу вакцин у Pfizer планують поставити 6,4 млн доз для США наприкінці грудня. Вакцина передбачає дві дози, які вводять з інтервалом у 21 день.

Британія розпочала вакцинацію від Covid-19

Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу. Це перша країна, яка почала застосовувати вакцину від компаній Pfizer та BioNTech.

А першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.

Джерело: BBC