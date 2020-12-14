12 грудня Джон ле Карре (справжнє ім’я Девід Джон Мур Корнуелл), видатний британський письменник та автор трилерів про шпигунів, помер у госпіталі у Корнуеллі (Велика Британія).

Діяча не стало у віці 89 років.

Причиною смерті письменника стала пневмонія, повідомляють рідні.

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Джон ле Карре народився 19 жовтня 1931 року у Пулі (Велика Британія). Навчався у Бернському університеті, Оксфорді, де вивчав філологію. Викладав німецьку та французьку мови в Ітонському коледжі.

Поєднав цю діяльність з воєнною службою та розвідкою. Служив в Австрії у складі Британської розвідувального корпусу, працював у розвідці.

За життя створив та опублікував десятки романів, серед яких найвідоміші – Шпигуне, вийди геть, Шпигун, який прийшов з холоду, Ідеальний шпигун. Низка його творів були успішно екранізовані.

Смерть Гафта

12 грудня у РФ помер актор Валентин Гафт.

Діячеві було 85 років. Напередодні він переніс інсульт.

Детальніше про смерть Валентина Гафта читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC, Радіо Свобода