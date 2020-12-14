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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Понад 50 млн тих, хто одужав від Covid-19: коронавірус у світі 14 грудня

Станом на 14 грудня у світі підтвердили понад 72,6 млн випадків коронавірусу.

Понад 1,6 млн пацієнтів померло від ускладнень, викликаних хворобою.

Одужало понад 50,8 млн людей.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше випадків Covid-19:

  • США – 16 737 267;
  • Індія – 9 884 716;
  • Бразилія – ​​6 901 990;
  • Росія – 2 653 928;
  • Франція – 2 376 852.

Країни-лідери за кількістю смертей:

  • США – 306 459;
  • Бразилія – ​​181 419;
  • Індія – 143 393;
  • Мексика – 113 953;
  • Італія – ​​64 520.

Де найбільше тих, хто одужав:

  • США – 9 724 439;
  • Індія – 9 388 159;
  • Бразилія – ​​5 982 953;
  • Росія – 2 106 235;
  • Аргентина – 1 335 317.

Україна продовжує посідати 17 місце у цьому списку.

Карантин у світі

У багатьох країнах світу напередодні різдвяних і новорічних свят продовжують діяти посилені карантинні заходи. Крім того, у США остаточно схвалили використання вакцини проти коронавірусу, Трамп і керівництво Білого дому готуються першими зробити щеплення від вірусу.

Коронавірус у світі

За статистикою коронавірусу у світі 13 грудня, на планеті підтвердили понад 72,1 млн випадків хвороби.

Померло від вірусу понад 1,6 млн осіб.

Одужало понад 50,4 млн людей.

Фото: Depositphotos

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