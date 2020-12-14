Станом на 14 грудня у світі підтвердили понад 72,6 млн випадків коронавірусу.

Понад 1,6 млн пацієнтів померло від ускладнень, викликаних хворобою.

Одужало понад 50,8 млн людей.

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Де найбільше випадків Covid-19:

США – 16 737 267;

Індія – 9 884 716;

Бразилія – ​​6 901 990;

Росія – 2 653 928;

Франція – 2 376 852.

Країни-лідери за кількістю смертей:

США – 306 459;

Бразилія – ​​181 419;

Індія – 143 393;

Мексика – 113 953;

Італія – ​​64 520.

Де найбільше тих, хто одужав:

США – 9 724 439;

Індія – 9 388 159;

Бразилія – ​​5 982 953;

Росія – 2 106 235;

Аргентина – 1 335 317.

Україна продовжує посідати 17 місце у цьому списку.

Карантин у світі

У багатьох країнах світу напередодні різдвяних і новорічних свят продовжують діяти посилені карантинні заходи. Крім того, у США остаточно схвалили використання вакцини проти коронавірусу, Трамп і керівництво Білого дому готуються першими зробити щеплення від вірусу.

Коронавірус у світі

За статистикою коронавірусу у світі 13 грудня, на планеті підтвердили понад 72,1 млн випадків хвороби.

Померло від вірусу понад 1,6 млн осіб.

Одужало понад 50,4 млн людей.