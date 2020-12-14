Станом на 14 грудня у світі підтвердили понад 72,6 млн випадків коронавірусу.
Понад 1,6 млн пацієнтів померло від ускладнень, викликаних хворобою.
Одужало понад 50,8 млн людей.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Де найбільше випадків Covid-19:
- США – 16 737 267;
- Індія – 9 884 716;
- Бразилія – 6 901 990;
- Росія – 2 653 928;
- Франція – 2 376 852.
Країни-лідери за кількістю смертей:
- США – 306 459;
- Бразилія – 181 419;
- Індія – 143 393;
- Мексика – 113 953;
- Італія – 64 520.
Де найбільше тих, хто одужав:
- США – 9 724 439;
- Індія – 9 388 159;
- Бразилія – 5 982 953;
- Росія – 2 106 235;
- Аргентина – 1 335 317.
Україна продовжує посідати 17 місце у цьому списку.
Карантин у світі
У багатьох країнах світу напередодні різдвяних і новорічних свят продовжують діяти посилені карантинні заходи. Крім того, у США остаточно схвалили використання вакцини проти коронавірусу, Трамп і керівництво Білого дому готуються першими зробити щеплення від вірусу.
Коронавірус у світі
За статистикою коронавірусу у світі 13 грудня, на планеті підтвердили понад 72,1 млн випадків хвороби.
Померло від вірусу понад 1,6 млн осіб.
Одужало понад 50,4 млн людей.