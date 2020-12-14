Поширюється швидше: у Британії виявили новий штам коронавірусу

У Великій Британії виявили мутований штам коронавірусу, що поширюється швидше за свого попередника. Про це заявив міністр охорони здоров’я Меттью Хенкок.

Новим штамом уже заразилися близько тисячі осіб в 60 районах, переважно на півдні Англії. Велика Британія вже повідомила про це Всесвітню організацію охорони здоров’я.

За словами Хенкока, у медиків немає підстав вважати, що цей коронавірус може спровокувати більш важкий перебіг хвороби.

Він назвав дуже малоймовірним те, що вакцина від Covid-19 буде неефективна до нового штаму.

– Незалежно від причин, ми повинні вдатися до рішучих дій. На жаль, це абсолютно необхідно для того, щоб тримати це смертельне захворювання під контролем, – сказав Хенкок.

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Велика Британія однією з перших країн почала масову вакцинацію від коронавірусу – для цього влада зареєстрували американську вакцину Pfizer за спрощеною процедурою.

Вакцина проти коронавірусу

З моменту появи коронавірусу науковці всіх країн світу працювали над вакциною, яка здатна забезпечити імунітет у людей проти страшного вірусу.

За допомогою щеплень фахівці збираються уповільнити темпи поширення Covid-19. Водночас вакцини не лікують вірус, а працюють як профілактичний засіб. У США вже затвердили речовину і готові розпочати вакцинацію.

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