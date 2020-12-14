В Україні та світі всі сервіси Google відновили роботу після масштабного збою. Загалом Google не працював 45 хв.

За цей час люди встигли зробити чимаму кількість мемів на тему збою Google.

Факти ICTV зібрали для вас найсмішніше.

– YouTube не працює. Увесь світ: кінець близько, – написав користувач у соціальних мережах.

Где-то в офисе Google прямо сейчас: pic.twitter.com/UaLTLHGRNP — Годзилла и работы привалило (@lana_del_andray) December 14, 2020

Google не работает. Все в панике но сам Гугл молчит типа “А ШО” pic.twitter.com/2JU2zt9Wrm — SaintNastya (@NastyaSaint) December 14, 2020

Счастье – это когда упал Гугл и Ютубе, а ты узнал об этом только в три часа дня — Баптисты в тесте (@v_jeston) December 14, 2020

Сегодня гугл и его друзья лежат-отдыхают — KitlerMoriarti | Не Сеня, а Даня???? (@KitlerMoriarti) December 14, 2020

Гугл юзеры: паникуют

Я со своим яндекс браузером: pic.twitter.com/WTONMzwCbQ — вика ????❄️⁷ (@dvorjia) December 14, 2020

Моя лента может холиварить по любому поводу киберпанк феминизм блогеры косплей политика но все единогласно признали что падение гугл диска это катастрофа — undying (@ohshieteyo) December 14, 2020

– Шукаю в Google, чому Google зламався, – написав користувач Twitter.

Збій у роботі усіх сервісів Google

14 листопада стався збій у роботі Google. Однак сам пошуковий Google працював.

Згідно з карткою Downdetector, сервіси Google також зазнали збою у Польщі, Великій Британії, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Данії, у США.