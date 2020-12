В Україні та світі всі сервіси Google відновили роботу після масштабного збою. Загалом Google не працював 45 хв.

За цей час люди встигли зробити чимаму кількість мемів на тему збою Google.

Факти ICTV зібрали для вас найсмішніше.

YouTube not working: Half the world: #YouTubeDOWN pic.twitter.com/EAsW3PErTK

Searching in google for why google is

down*

Google:#GoogleDown #YouTubeDOWN #Google pic.twitter.com/XB79F2ahxo

— Vishu seth ????️ (@vishu__seth) December 14, 2020