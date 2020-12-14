PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Прикладали подорожник і бачили кінець світу: реакція мережі на збій у роботі Google

В Україні та світі всі сервіси Google відновили роботу після масштабного збою.  Загалом Google не працював 45 хв.

За цей час люди встигли зробити чимаму кількість мемів на тему збою Google.

Факти ICTV зібрали для вас найсмішніше.

– YouTube не працює. Увесь світ: кінець близько, – написав користувач у соціальних мережах.

– Шукаю в Google, чому Google зламався, – написав користувач Twitter.

Збій у роботі усіх сервісів Google

14 листопада стався збій у роботі Google. Однак сам пошуковий Google працював.

Згідно з карткою Downdetector, сервіси Google також зазнали збою у Польщі, Великій Британії, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Данії, у США.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка