Боротьба з коронавірусом у світі триває. 14 грудня стало відомо про понад 72,6 млн випадків коронавірусу у світі. В Україні за добу зафіксували значне зниження заражень Covid-19.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 14 грудня.

Коронавірус в Україні

Станом на 14 грудня в Україні зафіксували 6 451 інфікованого Covid-19.

В країні встановили добовий рекорд летальності внаслідок коронавірусу: померло 93 пацієнти. Загальна кількість летальних випадків через Covid-ускладнення зросла до 15 247.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

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Від початку епідемії коронавірусом заразились понад чверть депутатів Ради. Загалом інфікувалися 128 депутатів і 211 співробітників апарату.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначає, що в Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу, кількість людей, які проходять лікування від Covid-19 в лікарнях, не збільшується.

Портал Дія з 14 грудня приймає заявки на отримання 8 тис. грн. одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом залишаються США (16,7 млн), Індія (9,8 млн) та Бразилія (6,9 млн).

Напередодні різдвяних і новорічних свят у багатьох країнах продовжують діяти посилені карантинні заходи.

Білорусь вакцинує від коронавірусу близько 2 млн громадян. Влада країни працює над можливостями почати виробництво власної вакцини.

У США остаточно схвалили використання вакцини проти коронавірусу, але президент Дональд Трамп не збирається найближчим часом вакцинуватися.

У Франції розпочнуться перші кампанії масового тестування на коронавірус. Першими для кампаній масового тестування обрали декілька міських агломерацій.

У Канаду прибули перші партії вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech.

Італія розглядає можливість посилення загальнонаціональних обмежень через коронавірус під час різдвяних та новорічних свят. Уряд може ухвалити рішення про запровадження в країні правил карантину червоної зони з 24 грудня до принаймні 2 січня.