США запровадили санкції проти Туреччини

США запровадили санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини.
До чорного списку потрапили четверо чиновників, зокрема керівник турецького управління Ісмаїл Демір.
Санкції було запроваджено в рамках закону Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій.
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Що могло стати причиною санкцій
Раніше в ЗМІ вийшов матеріал, в якому журналісти з посиланням на свої джерела писали, що Вашингтон готується до запровадження санкцій після закупівлі Анкарою російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.
Повідомлялося, що під них може потрапити, зокрема Ісмаїл Демір.
Джерело: Мінфін США