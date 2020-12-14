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Факти / Світ
Віталій Плахта |

США запровадили санкції проти Туреччини

США запровадили санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини.

До чорного списку потрапили четверо чиновників, зокрема керівник турецького управління Ісмаїл Демір.

Санкції було запроваджено в рамках закону Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій.

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Що могло стати причиною санкцій

Раніше в ЗМІ вийшов матеріал, в якому журналісти з посиланням на свої джерела писали, що Вашингтон готується до запровадження санкцій після закупівлі Анкарою російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

Повідомлялося, що під них може потрапити, зокрема Ісмаїл Демір.

Джерело: Мінфін США

Фото: Depositphotos

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