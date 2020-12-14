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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Трамп не планує робити щеплення від коронавірусу

Президент США Дональд Трамп не збирається найближчим часом робити щеплення проти коронавірусу.

Хоча очільник країна з нетерпінням чекає на це, однак лише тоді, коли буде можливість.

Не отримають одними з перших вакцину і співробітники Білого дому, якщо у цьому немає особливої ​​потреби.

Читайте: У США затвердили використання вакцин від коронавірусу BioNTech і Pfizer

Трамп попросив внести такі зміни до програми вакцинації у США.

Вакцинація у США

Після того, як у США остаточно затвердили вакцину проти коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer, в країні готуються проводити масову вакцинацію населення.

За останніми даними, вона повинна розпочатися 14 грудня 2020 року.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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