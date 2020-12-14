Президент США Дональд Трамп не збирається найближчим часом робити щеплення проти коронавірусу.
Хоча очільник країна з нетерпінням чекає на це, однак лише тоді, коли буде можливість.
Не отримають одними з перших вакцину і співробітники Білого дому, якщо у цьому немає особливої потреби.
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Трамп попросив внести такі зміни до програми вакцинації у США.
People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020
Вакцинація у США
Після того, як у США остаточно затвердили вакцину проти коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer, в країні готуються проводити масову вакцинацію населення.
За останніми даними, вона повинна розпочатися 14 грудня 2020 року.
Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Donald J. Trump