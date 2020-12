Президент США Дональд Трамп не збирається найближчим часом робити щеплення проти коронавірусу.

Хоча очільник країна з нетерпінням чекає на це, однак лише тоді, коли буде можливість.

Не отримають одними з перших вакцину і співробітники Білого дому, якщо у цьому немає особливої ​​потреби.

Читайте: У США затвердили використання вакцин від коронавірусу BioNTech і Pfizer

Трамп попросив внести такі зміни до програми вакцинації у США.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020