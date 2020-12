Центр з контролю і профілактики захворювань (СDC) схвалив рекомендації Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) щодо використання в США вакцини від коронавірусау компаній BioNTech і Pfizer.

Про це йдеться в офіційному звіті СDC.

Зокрема, йдеться про вакцинацію американців від 16 років.

– Спочатку слід зробити щеплення співробітникам системи охорони здоров’я і пацієнтам установ тривалого догляду, – йдеться в повідомленні.

