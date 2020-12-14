Центр з контролю і профілактики захворювань (СDC) схвалив рекомендації Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) щодо використання в США вакцини від коронавірусау компаній BioNTech і Pfizer.
Про це йдеться в офіційному звіті СDC.
Зокрема, йдеться про вакцинацію американців від 16 років.
– Спочатку слід зробити щеплення співробітникам системи охорони здоров’я і пацієнтам установ тривалого догляду, – йдеться в повідомленні.
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CDC has accepted the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendation of the first authorized #COVID19 vaccine for people 16 years and older. Healthcare personnel and long-term care facility residents should be vaccinated first. More: https://t.co/cYJxH31I3F pic.twitter.com/rBioalKbbP
— CDC (@CDCgov) December 13, 2020
Мільйони доз вакцини вже почали відправляти в усі штати країни. Щеплення від коронавірусу в США буде безкоштовним.
Американці почнуть отримувати сертифіковану вакцину від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, починаючи з 14 грудня.
Першими вакцинують президента США Дональда Трампа та керівництво Білого дому.