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Факти / Світ
Валентина Летяк |

У США затвердили використання вакцин від коронавірусу BioNTech і Pfizer

Центр з контролю і профілактики захворювань (СDC) схвалив рекомендації Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) щодо використання в США вакцини від коронавірусау компаній BioNTech і Pfizer.

Про це йдеться в офіційному звіті СDC.

Зокрема, йдеться про вакцинацію американців від 16 років.

– Спочатку слід зробити щеплення співробітникам системи охорони здоров’я і пацієнтам установ тривалого догляду, – йдеться в повідомленні.

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Мільйони доз вакцини вже почали відправляти в усі штати країни. Щеплення від коронавірусу в США буде безкоштовним.

Американці почнуть отримувати сертифіковану вакцину від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, починаючи з 14 грудня.

Першими вакцинують президента США Дональда Трампа та керівництво Білого дому.

Фото: Dreamstime

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