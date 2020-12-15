Генпрокурор США подав у відставку

Президент США Дональд Трамп повідомив, що генпрокурор Вільям Барр залишає свій пост.

– Згідно з листом про відставку, Барр покине свій пост саме перед Різдвом, щоб провести канікули зі своєю сім’єю. Заступник генерального прокурора Джефф Розен, видатна людина, стане виконуючим обов’язки генерального прокурора. Річард Донохью візьме на себе обов’язки заступника генерального прокурора, – написав Трамп.

Він також повідомив, що раніше провів зустріч з генпрокурором в Білому домі і подякував йому за видатну роботу.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Раніше The New York Times з посиланням на обізнані джерела повідомляв, що Барр розглядає питання про відставку до кінця терміну повноважень Трампа.

На рішення Барра могло вплинути небажання Трампа визнавати свою поразку на президентських виборах або його реакція на слова генпрокурора про те, що Мін’юст не виявив масштабних порушень під час виборів у США.

За даними іншого джерела, Барр прийшов до висновку, що він завершив роботу, яку мав намір виконати в Міністерстві юстиції.

Трамп неодноразово критикував Барра, зокрема, за те, що той, на думку президента, недостатньо ретельно перевіряв повідомлення про порушення на виборах.

Перемога демократії

Колегія виборників більшістю голосів затвердила демократа Джо Байдена переможцем виборів президента США. За нього і кандидата у віце-президенти Камалу Гарріс свої голоси віддали 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа і віце-президента Майка Пенса – 232.

Для перемоги необхідно було отримати мінімум 270 голосів. Всього в голосуванні беруть участь 538 виборників з 50 штатів і округу Колумбія.