Генпрокурор США подав у відставку

Президент США Дональд Трамп повідомив, що генпрокурор Вільям Барр залишає свій пост.

Він також повідомив, що раніше провів зустріч з генпрокурором в Білому домі і подякував йому за видатну роботу.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020