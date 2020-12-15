Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл записуватимуть подкасти для інтернет-сервісу Spotify. Сервіс вже отримав права на трансляцію.

Spotify підписав багаторічну угоду з продюсерською компанією Archewell Audio принца Гаррі та Меган Маркл, аби створити та розмістити подкасти на платформі. Умови угоди не розголошують.

Put. The. Kettle. On. A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R — Spotify (@Spotify) December 15, 2020

В кінці грудня на сторінці Archewell Audio вийде святковий спеціальний випуск з Гаррі і Меган, а повноцінні подкасти почнуть виходити у 2021 році.

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Останні два роки Spotify активно інвестує в подкасти. Сервіс встиг підписати контракти з 44-м президентом США Бараком Обамою і його дружиною Мішель, актрисою Кім Кардашян і однією з найпопулярніших тіктокерів – Еддісоном Реєм.

Нова нагорода від принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл планують створити власну премію, якою нагороджуватимуть приватних осіб, благодійні організації та компанії за заслуги в різних сферах життєдіяльності.

Премія конкуруватиме з нагородами Королеви Великої Британії, які вручаються за видатні досягнення у сферах науки, культури, політики та мистецтва.

Джерело: Spotify