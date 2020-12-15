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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Ольга Тетеріна |

Меган Маркл і принц Гаррі випускатимуть подкасти на Spotify

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл записуватимуть подкасти для інтернет-сервісу Spotify. Сервіс вже отримав права на трансляцію.

Spotify підписав багаторічну угоду з продюсерською компанією Archewell Audio принца Гаррі та Меган Маркл, аби створити та розмістити подкасти на платформі. Умови угоди не розголошують.

В кінці грудня на сторінці Archewell Audio вийде святковий спеціальний випуск з Гаррі і Меган, а повноцінні подкасти почнуть виходити у 2021 році.

Читайте: Принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт з Netflix

Останні два роки Spotify активно інвестує в подкасти. Сервіс встиг підписати контракти з 44-м президентом США Бараком Обамою і його дружиною Мішель, актрисою Кім Кардашян і однією з найпопулярніших тіктокерів – Еддісоном Реєм.

Нова нагорода від принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл планують створити власну премію, якою нагороджуватимуть приватних осіб, благодійні організації та компанії за заслуги в різних сферах життєдіяльності.

Премія конкуруватиме з нагородами Королеви Великої Британії, які вручаються за видатні досягнення у сферах науки, культури, політики та мистецтва.

Джерело: Spotify 

Фото: Dreamstime

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