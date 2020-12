Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл записуватимуть подкасти для інтернет-сервісу Spotify. Сервіс вже отримав права на трансляцію.

Spotify підписав багаторічну угоду з продюсерською компанією Archewell Audio принца Гаррі та Меган Маркл, аби створити та розмістити подкасти на платформі. Умови угоди не розголошують.

Put. The. Kettle. On.

A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R

— Spotify (@Spotify) December 15, 2020