Нагадує Другу світову: Італія заявила про рекорд смертності від Covid-19

Італія готується до великої кількості летальних випадків від коронавірусу за підсумками цього року. Очільник італійської національної агенції зі статистики заявив про понад 700 тис. смертей.

Таку цифру не фіксували в країні з 1944 року – від моменту активних бойових дій Другої світової війни.

– 2020 рік ще не закінчився, але розумна оцінка свідчить про те, що цього року ми перетнемо межу 700 тис. смертей. Це викликає занепокоєння, оскільки щось подібне востаннє в Італії фіксували ще у 1944 році.

У рейтингу смертності від Covid-19 Італія посідає п’яте місце у світі.

Читайте: Перший випадок Covid-19 в Італії зафіксували ще у листопаді 2019 року

Поширення коронавірусу у світі

15 листопада у світі зареєстрували понад 73 млн випадків коронавірусу. За час пандемії від ускладнень Covid-19 померло 1 млн 627 тис. осіб.

Понад 51 млн пацієнтам вдалося вилікуватися. Лідерами за кількістю інфікувань та смертей залишаються США, Індія та Бразилія.