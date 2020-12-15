Олексій Навальний прокоментував публікацію британського тижневика The Sunday Times про те, що в лікарні Омська його могли повторно отруїти Новачком.

За його словами, інформації про друге отруєння він не чув.

– Це дуже дивна стаття. Не розумію, звідки вона взялася. Жодна людина мені не говорила про ймовірне друге отруєння – ні лікар, ні поліцейський, ні будь-хто інший, – наголосив Навальний.

Читайте: Навального отруїли співробітники ФСБ – Insider и Bellingcat назвали імена

13 грудня тижневик The Sunday Times з посиланням на джерела у німецьких спецслужбах повідомила, що Олексія Навального могли спробувати отруїти Новачком вдруге, поки він був у лікарні в Омську. Там зазначається, що опозиціонера знову врятувало вчасне введене протиотрути – атропін.

У виданні зазначили, що після невдалої спроби отруєння Навального з першого разу ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити завзятого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місці в Берліні.

Головний токсиколог Омської обласної лікарні Олександр Саба повідомив, що сказане у матеріалі – вигадка, так як доступ до опозиціонера Навального у медзакладі мали тільки лікарі. Один з авторів розслідування про отруєння Навального Роман Доброхотов в ефірі телеканалу Дождь сказав, що версія повторного отруєння не підтвердилася.