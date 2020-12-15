Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 15 грудня 2020

Поширення коронавірусу в країнах триває. 15 грудня стало відомо про понад 73,1 млн випадків коронавірусу у світі. В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів.

Факти ICTV підготували найважливіші новини світу та України про коронавірус 15 грудня.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 грудня в Україні зафіксували 8 416 нових випадків зараження коронавірусом.

За добу померло 233 людини, одужало – 16 150 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Постанова уряду про встановлення карантину для запобігання поширенню Covid-19 заборонила планові госпіталізації в комунальних і державних медустановах, робота приватних клінік не обмежується.

На період дії карантину з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року приватні медустанови можуть проводити планові госпіталізації та операції з дотриманням необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

Коронавірус у світі

Лідерами за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом залишаються США (16,9 млн), Індія (9,9 млн) та Бразилія (6,9 млн).

За весь час пандемії коронавірусу у світі захворіло 14% медичних працівників, водночас вони становлять, за оцінками, 3% світового населення.

У США від Covid-ускладнень померло вже понад 300 тис. пацієнтів, що стало черговим антирекордом.

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У Туреччині на Новий рік запровадять чотириденний локдаун, який діятиме з вечора 31 грудня до ранку 4 січня. Діятиме комендантська година із забороною виходу з дому.

Уряд Чехії посилить обмежувальні заходи для підприємств і громадських зборів, починаючи від сьогодні. З 18 грудня країна перейде на четвертий рівень протиепідемічної системи.

У Франції зареєстрували найнижчу за попередні місяці кількість нових інфікувань упродовж доби, але смертність залишається високою.

За попередні 24 години у країні виявлено 3 063 нових інфікування коронавірусом. Цей показник майже удвадцятеро нижчий, ніж було зафіксовано на початку листопада (близько 60 тис.).

В Нідерландах оголосили жорсткий локдаун на п’ять тижнів. Нові заходи передбачають обмеження зібрань двома людьми, зокрема вдома. Виняток буде зроблено на три дні у період Різдва, коли будуть дозволені зустрічі за участі трьох дорослих відвідувачів.

ВООЗ закликала носити маски після вакцинації від Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що після вакцинації проти коронавірусу людям необхідно буде носити захисну маску та дотримуватись соціальної дистанції.

В організації стверджують, що вакцина від Covid-19 запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених вірусом SARS-COV-2, але невідомо, чи загалом вона захищає від зараження новим коронавірусом.